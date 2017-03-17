Россиянки остались без медалей в спринте на заключительном этапе КМ по биатлону

Российские биатлонистки не попали в число призеров спринта на заключительном этапе Кубка мира, проходящего в норвежском Холменколлене. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Лучшей стала Ирина Старых, финишировавшая 15-й (+1 минута 20,5 секунды; 2 промаха). Виктория Сливко стала 30-й (+1.52,9; 1), Дарья Виролайнен — 36-й (+2.04,6; 3), Ирина Услугина — 39-й (+2.08,3; 1), Татьяна Акимова — 40-й (+2.09,4; 3), Екатерина Мошкова — 60-й (+2.41,0; 3), Валерия Васнецова — 79-й (+3.26,5; 3).

Золото выиграла финская биатлонистка Мари Лаукканен, преодолевшая 7,5-километровую дистанцию за 20 минут 33,5 секунды и не допустившая промахов. Серебро завоевала француженка Жюстин Бреза (+7,9; без промахов), бронзу — ее соотечественница Анаис Бескон (+23,1; без промахов).

Заключительный этап Кубка мира в Холменколлене продлится до 19 марта.