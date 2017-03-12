Россияне стали четвертыми в смешанной эстафете на этапе КМ по биатлону

Российские биатлонисты заняли четвертое место в смешанной эстафете на восьмом этапе Кубка мира в финском Контиолахти. Об этом сообщается на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

Сборная России была представлена Евгением Гараничевым, Матвеем Елисеевым, Ириной Старых и Татьяной Акимовой. Они уступили занявшим первое место французам 47,8 секунды и использовали 10 дополнительных патронов.

Сборная Франции показала итоговое время 1 час 11 минут 34,51 секунды и использовала девять дополнительных патронов. Вторыми финишировали немцы (+11,0 секунды; 10 дополнительных патронов), третьими — украинцы (+27,1 секунды; шесть дополнительных патронов).

Восьмой этап Кубка мира завершился смешанной эстафетой. Заключительный девятый этап соревнований состоится в норвежском Холменколлене с 17 по 19 марта.