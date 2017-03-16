Дочь Резцовой выиграла вторую гонку подряд на чемпионате России по биатлону

Кристина Резцова, дочь двукратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой, завоевала вторую подряд золотую медаль на чемпионате России по биатлону. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Спортсменке удалось выиграть гонку преследования. Победительница, допустившая один промах, представляла Ханты-Мансийский автономный округ. Второе место заняла спортсменка из Тюменской области Ксения Жужгова (2 промаха, отставание 2 минуты 26,5 секунды), бронза у еще одной представительницы Ханты-Мансийска Елизаветы Каплиной (6 промахов, +3.10,5).

«Хотелось завоевать две золотые медали. Тем более, после победы в спринте хорошо себя чувствовала. Но, конечно, я не была уверена, что все так хорошо сложится в пасьюте. Настраивалась на хорошую стрельбу. Знала, что девчонки с первого круга пойдут догонять. Но старалась работать в своем темпе», — рассказала Резцова-младшая.

В среду, 15 марта, 20-летняя спортсменка одержала победу в спринтерской гонке.