Служба капстроительства Крыма незаконно израсходовала 1,3 миллиарда рублей

Служба финансового надзора Республики Крым (РК) в ходе проверки выявила у Службы капитального строительства РК нарушения на 1,3 миллиарда рублей. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Крымфиннадзора.

«В ходе проверки установлено, что Служба капстроительства осуществляла незаконное расходование бюджетных средств на общую сумму 1,3 миллиарда рублей. Так, при отсутствии проектно-сметной документации перечислены авансы подрядчикам на выполнение строительно-монтажных работ в размере 1,2 миллиарда рублей, а также оплачены работы по изготовлению проектно-сметной документации на сумму 54,1 миллиона рублей, которая на момент проверки отсутствовала», — цитирует ресурс Крымфиннадзор.

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В ведомстве уточнили, что проверка Службы капстроительства велась с 1 января 2016 года по 30 января 2017 года. Материалы направлены в комитет по противодействию коррупции Крыма.

15 февраля стало известно о задержании бывшего крымского вице-премьера, курировавшего сферу ЖКХ, Олега Казурина. В тот же день глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что инициировал служебную проверку в отношении Казурина более чем за два месяца до его задержания по подозрению в получении взятки. По данным следствия, в период с августа по декабрь прошлого года Казурин получил через посредника часть взятки, общий размер которой составлял 27 миллионов рублей.