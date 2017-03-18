Долги перед игроками волейбольного «Динамо» погашены

Долги перед игроками и персоналом мужской и женской команд волейбольного краснодарского «Динамо» за текущий сезон погашены в полном объеме. Об этом рассказала волейболистка клуба Светлана Сурцева, ее слова приводит «Р-Спорт».

«В пятницу (17 марта) после вечерней тренировки мы получили деньги. Нам выплатили всю задолженность за текущий сезон, все закрыли. Мы очень счастливы! Мы очень благодарны губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, вице-губернатору края Андрею Алексеенко за то, что они не остались равнодушны к нашей проблеме», — заявила Сурцева.

В середине февраля сообщалось, что «Динамо» начало выплачивать долги по зарплате игрокам мужской и женской команд.

В конце января мужская, а затем и женская команда «Динамо» бойкотировали матчи чемпионата России по волейболу. Игроки отказались выходить на площадку из-за семимесячных задолженностей по зарплате. В обоих случаях краснодарцам засчитывали техническое поражение.