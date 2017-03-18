Лыжник Бессмертных завоевал бронзу на этапе КМ в Квебеке

Российский лыжник Александр Бессмертных завоевал бронзовую медаль в 15-километровой гонке классическим стилем на заключительном этапе Кубка мира в канадском Квебеке. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Золото выиграл норвежец Йоханнес Клебо, преодолевший дистанцию за 35 минут 23,7 секунды. Вторым стал его соотечественник Никлас Дюрхауг (+0,5 секунды). 30-летний россиянин уступит победителю 0,8 секунды.

Другой представитель России Андрей Ларьков финишировал на 9-й позиции.

Бессмертных — чемпион России, серебряный призер чемпионата мира-2017 и Олимпийских игр-2014 в эстафете.