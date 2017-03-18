СМИ сообщили об отъезде из России информатора ARD бегуна Дмитриева

Бегун Андрей Дмитриев, выступивший информатором немецкого телеканала ARD, покинул Россию. Об этом в субботу, 18 марта, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на ARD.

Спортсмен пояснил, что не планировал уезжать из страны, когда давал интервью о допинге, однако позднее изменил свое решение.

«Я не жалею о том, что сказал. Необходимо было выступать против допинговой культуры в России. Люди должны повышать свой голос, иначе в российском спорте не произойдет настоящих культурных изменений. Но увидев, что получилось со мной, я понял, что лучше уехать. На данный момент я чувствую себя в безопасности. Нужно было, чтобы я сбежал», — добавил он.

Где Дмитриев находится в настоящее время, не сообщается.