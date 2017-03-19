Фуркад вышел на масс-старт на этапе КМ в Холменколлене без патронов

Французский биатлонист Мартен Фуркад забыл зарядить винтовку на масс-старт на заключительном этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене. Видео появилось на YouTube-канале Melon Sport PL.

Фуркад пришел на первый огневой рубеж и начал готовиться к стрельбе, когда понял, что его обоймы пусты. Патроны ему предоставил тренер, что запрещено правилами. Француз выиграл гонку, второе место занял латвийский биатлонист Андрей Расторгуев, третьим стал австриец Симон Эдер.

Фуркад избежал дисквалификации. В Международном союзе биатлонистов (IBU) сочли, что француз не нарушал правил, а действовал по ситуации. «На первый призыв о помощи не отреагировал никто из официальных лиц. Фуркад встал, чтобы взять магазин собственноручно, как написано в правилах, но французский тренер ему его бросил. Обычно такое не допускается правилами, но жюри решило, что Фуркад делал все верно», — гласит заявление IBU в Twitter.