Шипулин выиграл гонку преследования на этапе КМ в Холменколлене

Российский биатлонист Антон Шипулин выиграл гонку преследования на заключительном этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Шипулин преодолел 12,5-километровую дистанцию за 32 минуты 11,9 секунды, допустив один промах на четырех рубежах. Вторым финишировал француз Мартен Фуркад (плюс 5,7 секунды; 2 промаха), третьим стал норвежец Йоханнес Бе (плюс 21,6 секунды; 2 промаха). Другой россиянин Евгений Гараничев показал 9-й результат (плюс 1 минута 03,7 секунды; 3 промаха), остальные представители России не попали в первую десятку.

17 марта 28-летний россиянин стал третьим в спринте. Победу в гонке одержал Йоханнес Бе, вторым к финишу пришел Фуркад.

Заключительный этап Кубка мира в Холменколлене продлится до 19 марта.