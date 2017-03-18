Финская биатлонистка Лаукканен выиграла гонку преследования на этапе КМ

Финская биатлонистка Мари Лаукканен выиграла гонку преследования на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Она преодолела 10-километровую дистанцию за 29 минут 33,3 секунды, допустив один промах. Второй финишировала чешка Габриэла Коукалова (плюс 26,5 секунды; без промахов), третьей стала француженка Жюстин Бреза ( плюс 1 минута 01,4 секунды; 4 промаха).

Лучшей из россиянок стала Дарья Виролайнен, пришедшая к финишу 23-й (плюс 2 минуты 56,6 секунды; 3 промаха). Далее следуют Виктория Сливко — 24-я (плюс 2 минуты 58,6 секунды; 1 промах), Ирина Старых — 27-я (плюс 3 минуты 08,0 секунды; 5 промахов), Татьяна Акимова — 31-я (плюс 3 минуты 16,9 секунды; 2 промаха), Екатерина Мошкова — 52-я (плюс 5 минут 42,6 секунды; 5 промахов), Ирина Услугина — 55-я (плюс 6 минут 23,0 секунды; 6 промахов).

17 марта российские биатлонистки не попали в число призеров спринта на заключительном этапе Кубка мира. Гонку выиграла Лаукканен, второй стала Бреза, третьей — еще одна француженка Анаис Бескон.

Заключительный этап Кубка мира в Холменколлене продлится до 19 марта.