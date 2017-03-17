Шипулин завоевал бронзу в спринте на последнем этапе КМ по биатлону

Российский биатлонист Антон Шипулин финишировал третьим в спринте на заключительном этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Шипулин преодолел 10-километровую дистанцию без промахов, уступив первенствовавшему норвежцу Йоханнесу Бе 21,6 секунды. Победитель показал время 23 минуты 16,4 секунды. Серебро досталось французу Мартену Фуркаду (+14,8 секунды, 1 промах).

Другие россияне показали следующий результат: Евгений Гараничев — 8-й (+30,2 секунды; без промахов), Алексей Волков — 30-й (+1 минуты 25,2 секунды; без промахов), Матвей Елисеев — 31-й (+1 минуты 25,7 секунды ; без промахов), Александр Логинов — 38-й (+1 минута 38,3 секунды; 2 промаха), Антон Бабиков — 42-й (+1 минуты 44,9 секунды; 2 промаха), Игорь Малиновский — 86-й (+3 минуты 03,4 секунды; 4 промаха).

Ранее 17 марта российские биатлонистки не попали в число призеров женского спринта. Заключительный этап Кубка мира продлится до 19 марта.

