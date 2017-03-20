Европейские депутаты рассказали об отсутствии в Крыму признаков оккупации

Посетившие Крым европейские депутаты заявили, что не обнаружили на полуострове признаков оккупации. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщает kp.ru.

По информации издания, в ходе визита парламентарии прогулялись по Ялте, посетили Ливадийский дворец, встретились с крымскими коллегами и членами местных общин.

«Мы все хотим ощутить на своей шкуре, что происходит в Крыму», — заявил депутат Народной скупщины [парламента] Сербии Милован Боич. Он отметил, что на личном опыте знает, что такое санкции, поскольку его страна длительное время находилась в подобных условиях. «Считаю, лучше быть слепым, чем тем, кому приказано закрывать глаза», — сказал Боич, добавив, что не боится никаких санкций.

Европейские депутаты сообщили, что после прогулки по набережной Ялты убедились, что крымчане не разочаровались в своем выборе. «Люди не чувствуют себя оккупированными», — заключил председатель отделения Партии независимости Великобритании в районе Энфилд и Харинги Найджел Суссман.

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Ранее в понедельник стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) запретила въезд в страну пятерым европейским депутатам, которые 19 марта прибыли в Крым с трехдневным визитом. «Выяснилось, что в Крыму незаконно находятся четыре гражданина Сербии и один гражданин Чехии. СБУ приняла решение о запрете им въезда на Украину сроком на пять лет», — заявила пресс-секретарь спецслужбы Елена Гитлянская.

19 марта сообщалось о прибытии на полуостров зарубежной делегации в составе примерно 20 человек. Отмечалось, что они приехали для того, чтобы посмотреть, как живет Крым через три года после воссоединения с Россией.

Крым стал частью России весной 2014 года по итогам проведенного там референдума. Украина считает полуостров оккупированной территорией и призывает его вернуть. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права, и указывают, что вопрос принадлежности Крыма закрыт.