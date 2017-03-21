Причиной отъезда из России информатора ARD Дмитриева назвали нежелание служить

Причиной отъезда из России бегуна Андрея Дмитриева, выступившего в качестве информатора немецкого телеканала ARD в фильме о допинге в отечественном спорте, могло стать его нежелание отслужить в Вооруженных силах страны. Такое мнение высказал глава антидопингового комитета Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Александр Паркин, передает ТАСС.

По его словам, спортсмена искали сотрудники двух военных комиссариатов, так как он подлежал призыву. «В Нефтеюганске по месту его постоянной регистрации находилось его личное дело, но там его не нашли. Зато его следы обнаружились в Крымском районе Краснодарского края, где он был зарегистрирован в станице Варенниковской», — рассказал Паркин. Он отметил, что сотрудники местного военкомата передали бегуну повестку для прохождения медицинской комиссии.

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«Дмитриев должен был явиться в крымский военкомат 27 февраля и 6 марта, чтобы встать на учет. Но не явился», — подчеркнул чиновник. В результате материалы направили в правоохранительные органы, где будет решаться вопрос о возможном привлечении Дмитриева к ответственности за уклонение от призыва и неявку по повестке.

Паркин добавил, что из-за низких результатов герой фильма ARD был лишен спортивной стипендии, что также могло стать причиной его отъезда из страны.

Информация о том, что Дмитриев покинул Россию, появилась 18 марта. До этого спортсмен не собирался уезжать в другую страну, однако позднее изменил свое решение.

В новом фильме ARD он утверждал, что тренер российских легкоатлетов Владимир Казарин, отстраненный по подозрению в нарушении антидопинговых правил, продолжает работать.

Первая часть серии фильмов немецкого телеканала о систематическом применении допинга российскими спортсменами вышла в 2014 году. В роли автора выступил немецкий журналист Хайо Зеппельт.