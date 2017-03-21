Чиновники задумались о возвращении налога с продаж

В экономическом блоке правительства обсуждают возможность введения налога с продаж. Об этом во вторник, 21 марта, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники среди федеральных чиновников.

«Налог с продаж может стать альтернативой повышению ставки НДС при налоговом маневре», — пояснили изданию трое из них.

При этом речь идет не о «классическом» налоге с продаж, а о торговом сборе, объяснил собеседник газеты. Это позволит продавцам не поднимать цену покупки на сумму налога и не выделять его в чеке. Сбор не может быть выше двух-трех процентов, а идея обсуждается только в увязке с отказом от повышения НДС при налоговом маневре, указал собеседник газеты.

Кроме того, часть сбора можно будет зачислять в муниципальный бюджет: в этом случае местные власти будут заинтересованы в установке новых касс в розничной торговле. С июля 2017 года новая кассовая техника будет обязательной для тех, кто уже использует кассы, а с июля 2018 года — для тех, кто сейчас не обязан иметь кассу.

Решения о налогах будут приняты после мая 2018 года, подчеркивает газета. Налог с продаж был введен в России в 1998 году в форме регионального и отменен в 2004 году.

13 марта министр финансов России Антон Силуанов предложил снизить совокупные страховые взносы и перенести налоговую нагрузку на НДС, установив обе эти ставки на уровне 22 процентов.

С середины прошлого года Минфин выступил с инициативами по сокращению расходной и увеличению доходной части бюджета. Среди них повышение на один процентный пункт каждого из ключевых налогов — на прибыль, НДС, НДФЛ, имущество организаций, страховых взносов.