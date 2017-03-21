Марка Sorry, I'm Not посвятила одежду «Призраку в доспехах»

Российская марка одежды Sorry, I'm Not совместно с компанией Paramount Pictures объявили о запуске коллекции одежды, посвященной выходу фильма «Призрак в доспехах». Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 21 марта.

Линейка включает в себя мужские и женские футболки, трекпанты, свитшоты, худи, платье и бомбер с принтами, вдохновленными образами из научно-фантастического фильма.

Фото: пресс-служба Sorry, I'm Not 1 /7

Бренд Sorry, I'm Not зарегистрирован в 2013 году в Москве. Под ним продается мужская и женская одежда.

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«Призрак в доспехах» — культовый комикс Масамунэ Сиро, выпущенный в 1991 году. По его мотивам в Японии было снято три полнометражных анимэ-фильма и телевизионный анимэ-сериал. Весной 2017 года в прокат выйдет полнометражный фильм, главную роль в нем сыграла Скарлетт Йохансон.