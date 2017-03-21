В Москве отказались комментировать слухи о визите Тиллерсона в Россию

Российское министерство иностранных дел не планирует комментировать слухи о визите госсекретаря Рекса Тиллерсона в Москву. Об этом представитель МИД Мария Захарова написала в Facebook.

«На данном этапе ни подтверждать, ни опровергать появившуюся информацию не намерены. Но мы, безусловно, удивлены постоянными утечками чувствительной информации из Вашингтона. Политическим элитам в США пора разобраться: это снова "русские хакеры" взломали госдеповские серверы или угроза информационной безопасности США все-таки имеет американское происхождение?» — написала дипломат.

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Ранее агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что глава Госдепа планирует пропустить намеченную на 5-6 апреля встречу министров иностранных дел стран НАТО, чтобы участвовать во встрече председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом, а позже отправиться в Россию. Визит в Москву, по данным агентства, намечен на 12 апреля.

В середине февраля на полях встречи глав МИД стран G20 Тиллерсон впервые побеседовал со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. В преддверии переговоров Лавров выразил надежду на укрепление контактов с новой администрацией США.