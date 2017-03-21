Форвард «Лестера» Варди пожаловался на угрозы после отставки Раньери

Форвард английского футбольного клуба «Лестер» Джейми Варди рассказал о получении угроз после отставки главного тренера команды Клаудио Раньери. Об этом сообщает BBC Sport.

«В прессе запустили утку о том, что увольнение Раньери произошло при моем участии. Люди подхватили это, и вот теперь ты уже получаешь смертельные угрозы в свой адрес, в адрес твоей семьи, детей. Это недопустимо, когда машину, за рулем которой сидит твоя жена, а сзади дети, подрезают какие-то люди», — заявил Варди.

10 августа, перед началом нынешнего чемпионата Англии, «Лестер» продлил контракт с Раньери до 2020 года. Однако 23 февраля, когда «лисы» занимали 17-е место в чемпионате страны, тренер был уволен.

В нынешнем сезоне Варди провел 36 матчей во всех турнирах, в которых забил десять мячей.