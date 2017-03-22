Бывший глава МГБ ДНР предрек постепенный распад Украины

Бывший министр государственной безопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Андрей Пинчук высказал мнение, что Донбасс может войти в состав России, а Украина останется в пределах провозглашенной в 1917-м Украинской народной республики. Об этом он сказал в интервью «Ленте.ру».

«С моей точки зрения, все очевидно. Ситуация развивается по направлению к вхождению Донбасса в состав России и постепенному распаду остальной Украины», — заявил Пинчук.

Бывший глава МГБ ДНР предрек, что «Украина останется в пределах Украинской народной республики 1920-х годов, правопреемником которой она сейчас и является».

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Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после того, как украинские власти предприняли силовые акции, чтобы подавить выступления в Донецкой и Луганской областях, вызванные сменой власти в стране.

В феврале 2015 года лидерами России, Франции, Германии и Украины был утвержден комплекс мер по стабилизации ситуации на юго-востоке Украины, названный минскими соглашениями. Договоренности, в частности, предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений с линии соприкосновения противоборствующих сторон, проведение выборов в местные органы власти. Киев под разными предлогами не выполняет политическую часть соглашений.

Украинская народная республика была провозглашена в 1917 году, ликвидирована в результате наступления Красной армии в 1920-м.