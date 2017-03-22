Замминистра культуры назвал позором участие в «Евровидении»

Организаторы музыкального конкурса «Евровидение» занимаются продвижением чуждых России ценностей, считает первый заместитель министра культуры России Владимир Аристархов. Так он прокомментировал запрет Службы безопасности Украины (СБУ) на въезд в страну певице Юлии Самойловой, передает ТАСС в среду, 22 марта.

«Минкультуры не имело, не имеет и не будет иметь отношения к конкурсу "Евровидение", к его организации и так далее. Мое личное мнение — это предельно политизированное мероприятие, продвигающее совершенно чуждые нам ценности, вернее, их отсутствие», — сказал он.

«Участие в нем — это скорее минус, чем плюс. Нечего позориться», — добавил Аристархов.

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Ранее в среду стало известно, что СБУ закрыла въезд Самойловой на территорию Украины. Это означает, что исполнительница, заявленная как участница «Евровидения-2017» со стороны России, не сможет посетить музыкальное соревнование в Киеве.

В Министерстве иностранных дел России такое решение назвали циничным и бесчеловечным.

В Киеве считают, что Самойлова нарушила украинское законодательство, посетив в 2015 году Крым, вхождение которого в состав России оспаривается Украиной. Участие в фестивале на территории полуострова расценивается как незаконное пересечение госграницы в составе организованной группы лиц.

Полуфиналы «Евровидения-2017» состоятся в Киеве 9 мая и 11 мая, финал — 13 мая.