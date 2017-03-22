Глава Коми предложил Самойловой спеть в Ухте

Глава Коми Сергей Гапликов предложил провести на родине Юлии Самойловой в Ухте песенный конкурс WorldVision. Об этом в среду, 22 марта, сообщает Flashnord. Таким образом он прокомментировал решение Киева запретить въезд на Украину представительнице России на конкурсе «Евровидение-2017».

«СБУ [Служба безопасности Украины] указывает, кому петь на "Евровидении", Европа молчит? Предлагаю в Ухте, на родине Юлии Самойловой, провести WorldVision, соединяющий сердца», — заявил Гапликов.

Материалы по теме Разгорелось пламя Запретит ли СБУ въезд российской участнице «Евровидения»

Ранее в среду СБУ отказалась пускать исполнительницу на конкурс, запретив ей въезд на три года. «Решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины», — пояснили в ведомстве. В МИД России назвали данное решение «циничным и бесчеловечным».

До этого отмечалось, что украинская спецслужба проверяет информацию о выступлении россиянки в июне 2015 года в Крыму — территории, которую Киев считает своей, но временно оккупированной (Украина установила там определенный порядок въезда и выезда).

Самойлова должна была представлять Россию на конкурсе с композицией Flame Is Burning. Певица является инвалидом первой группы и передвигается на коляске.

«Евровидение-2017» состоится в Киеве. Даты полуфиналов — 9 мая и 11 мая, финала — 13 мая.