Командующий ВВС пояснил выбор для «Русских витязей» Су-30СМ вместо Су-35С

Выбор истребителя Су-30СМ для переоснащения пилотажной группы «Русские витязи» сделан из соображения удобства пилотирования. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил командующий ВВС России, заместитель главкома воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Андрей Юдин на проходящем в Малайзии авиасалоне LIMA 2017.

«Почему Су-30СМ, а не Су-35? По сути, самолет выполняет те же задачи, что и Су-35. Но Су-30СМ двухместный. Он более удобен, это больший комфорт для летчиков. Они очень часто летают. Во время таких перелетов один может пилотировать, другой — выполнять роль штурмана», — пояснил Юдин.

Командир группы полковник Андрей Алексеев добавил, что во время перелета на малайзийский остров Лангкави, где проходит авиасалон, группа совершила шесть посадок: три в России (в Перми, Новосибирске и Иркутске) и еще три за рубежом — в Китае, во Вьетнаме и Малайзии.

Ранее, 21 марта, «Русские витязи» впервые показали за рубежом летную программу на самолетах Су-30СМ.

«Русские витязи» с момента своего создания в апреле 1991 года выступали на самолетах Су-27П (одноместных) и Су-27УБ (двухместных). В конце 2016 года группа получила с Иркутского авиазавода новые сверхманевренные двухместные машины Су-30СМ.