Памфилова отказалась учиться демократии у Запада

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что разочарована демократическим примером западных стран. Ее слова приводит РИА Новости в четверг, 23 марта.

«Такое ощущение последнее [время], как будто что-то прорвало на Западе и в том ряде стран, которые, скажем, всегда нам ставили в пример и у которых мы учились каким-то демократическим процедурам. А сейчас поскольку мир открыт и мы все видим, и читаем, и смотрим в интернете, я каждый день диву даюсь», — сказала Памфилова.

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По ее словам, избирательная система в России более прозрачна, чем, к примеру, в США. «Такой открытости и такой подход к формированию системы данных и представлению общественности во многих странах Запада даже нет», — подчеркнула глава ЦИК.

20 марта спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в резолюции к 20-летию принятия Всеобщей декларации о демократии должно быть прописано, что демократия не является идеей исключительно западного происхождения. Документ планируется одобрить на 137-й сессии Межпарламентского союза (МПС), которая пройдет в Санкт-Петербурге в октябре.

1 декабря 2016-го в ходе ежегодного послания Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что Россия продолжит курс на развитие демократической политической системы.