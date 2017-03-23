Путин приехал в Малый театр на «Последнюю жертву»

Президент России Владимир Путин приехал в Малый театр, чтобы посмотреть спектакль «Последняя жертва». Об этом на своей странице в Twitter написал журналист «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов в четверг, 23 марта.

По данным ТАСС, главу государства встретили гендиректор театра Тамара Михайлова, его худрук Юрий Соломин, а также министр культуры России Владимир Мединский.

В середине февраля Путин побывал в Сочи на спектакле «Не покидай свою планету». Главную роль в постановке по мотивам сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» сыграл Константин Хабенский.

19 декабря прошлого года глава государства не смог приехать на открытие отреставрированного здания Малого театра из-за убийства российского посла Андрея Карлова в Турции. Тогда Путин должен был посетить спектакль «Горе от ума».

«Последняя жертва» — комедия Александра Островского. В репертуаре Малого театра она сохраняется с 2004 года, отмечается на его сайте.