Президент пообещал преподать студентам МГУ урок дзюдо

Президент России Владимир Путин пообещал при возможности посетить секцию единоборств Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, с учащимися которого встретился в среду, 25 января. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Если удастся, я со своими друзьями действительно как-нибудь заеду, в том числе и с теми, кто является основателями этого замечательного вида спорта», — сказал Путин.

Он рассказал, что поддерживает контакты с дзюдоистами из Японии. В частности, с известным спортсменом Ясухиро Ямаситой президент договорился приурочить к Восточному экономическому форуму (дважды проводился во Владивостоке — прим. «Ленты.ру») турнир по дзюдо.

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Ранее в среду сообщалось, что Путин на встрече со студентами МГУ спел под гитару песню «Четырнадцать минут до старта» («Заправлены в планшеты космические карты»).

12 января во время встречи с бывшим главой Адыгеи Асланом Тхакушиновым Путин признался, что занятия единоборствами помогают ему выдерживать высокий рабочий темп.

Путин занимается восточными единоборствами с 11 лет, является мастером спорта по дзюдо и самбо. В сентябре 2006 года стал почетным президентом Европейского союза дзюдо, а в 2010-м награжден почетным дипломом «Доктор в области дзюдо» южнокорейского университета Енин. Также в ноябре 2014 года российский президент получил восьмой дан Кекусин-кан карате. Он также увлекается горными лыжами и хоккеем, однако именно дзюдо Путин назвал своей первой любовью.

