Жириновский захотел неформально встречаться с депутатами

Для неформальных встреч депутатов Госдумы необходимо создать парламентский клуб, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Такое мнение он высказал на пленарном заседании нижней палаты парламента в пятницу, 24 марта, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Во всех парламентах мира есть парламентский клуб, и депутаты встречаются в неформальной обстановке. Это может быть закрытый ресторан какой-то, какой-то клубный вариант», — сказал политик.

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По его мнению, парламентарии во время своей основной работы только «смотрят друг другу в затылок», поэтому почти незнакомы. «Выходя на трибуну, я не могу запомнить лица депутатов, и на улице через пять минут я не узнаю, что это он», — признался Жириновский.

В конце прошлого года Госдума отказалась от традиционного новогоднего капустника. После этого депутат от «Единой России» Наталья Поклонская предложила коллегам собраться в «хорошем, красивом» месте, чтобы отметить праздник. Коммунист Валерий Рашкин, в свою очередь, признался, что не хотел бы сидеть за одним столом с представителями других партий.

В октябре 2016-го телеведущая, зампред думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина предложила женщинам-парламентариям подружиться и создать телешоу.

