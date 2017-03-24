Организаторы «Евровидения» решили добиваться участия Самойловой в конкурсе

В Европейском вещательном союзе (ЕВС) заявили о решимости добиваться участия российской певицы Юлии Самойловой в музыкальном конкурсе «Евровидение-2017». Слова организаторов соревнования в пятницу, 24 марта, передает ТАСС.

«Предпочтительное для нас решение состоит в том, чтобы российская артистка выступила в Киеве, и мы продолжаем напряженно работать, чтобы этого достичь», — сказал представитель ЕВС Дэвид Гудман.

«Мы находимся в контакте с украинскими властями, делая все, что в наших силах, чтобы это произошло», — добавил он.

Ранее в марте ЕВС выступил с предложением устроить дистанционное выступление Самойловой на соревновании. Первый канал от этой идеи отказался, а в Киеве возможную трансляцию назвали незаконной.

Музыкальный критик Артур Гаспарян отметил в интервью Национальной службе новостей (НСН), что предложение ЕВС является исключительным случаем, не имеющим аналогов в истории конкурса. «Европейский вещательный союз крайне заинтересован в том, чтобы Россия все-таки участвовала в "Евровидении". Это большой рынок, огромная аудитория, совершенно другие рейтинги, это и рекламные деньги», — сказал Гаспарян.

Представительнице России Служба безопасности Украины закрыла въезд на территорию страны сроком на три года из-за незаконного, по мнению ведомства, посещения Крыма в 2015 году. Из-за запрета Самойлова не сможет посетить «Евровидение-2017», которое пройдет в Киеве.

Полуфиналы конкурса состоятся 9 мая и 11 мая, финал — 13 мая.