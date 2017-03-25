20-летний игрок набрал 70 очков в матче НБА

20-летний атакующий защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Финикс Санз» Девин Букер стал самым результативным игроком матча регулярного чемпионата с «Бостон Селтикс». Об этом сообщается на сайте НБА.

Встреча прошла в Бостоне и завершилась победой хозяев со счетом 130:120. Букер набрал 70 очков в матче. Он провел на площадке 44 минуты 58 секунд. Вторым по результативности стал игрок «Селтикс» Айзея Томас, в активе которого 34 очка.

Последним игроком, набиравшим 70 и более очков в матче НБА, был защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант. В январе 2006 года после встречи с «Торонто Рэпторс» в его активе было 81 очко.

В сезоне 2016/2017 на счету Букера 71 матч в рамках регулярного чемпионата. В среднем за игру он набирает 21,6 очка.