Лыжница из Тюмени выиграла первую гонку чемпионата России

Спортсменка из Тюмени Ольга Репницына завоевала золотую медаль в скиатлоне на чемпионате России по лыжным гонкам в Ханты-Мансийске. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем редакцию «Ленты.ру».

Гонка прошла в субботу, 25 марта. Победительница пересекла финишную черту с результатом 43 минуты 46,3 секунды. Второй стала Алиса Жамбалова из Бурятии. Замкнула тройку призеров Полина Кальсина из Ханты-Мансийского автономного округа.

«Я не понимаю, что происходит! Я и счастлива, и очень устала. Просто конкуренция в России очень высокая. Это было видно по скиатлону. До самого финиша лидерская группа была очень большой. Трасса очень сложная. Особенно ее коньковая часть. На ней есть очень длинный и тяжелый подъем. Я только на предфинишном спуске поняла, что могу побороться за победу. Я сделала все возможное для этого», — рассказала Репницына.

Чемпионат России проходит с 25 марта по 2 апреля.