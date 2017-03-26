Раненному в Белграде болельщику «Спартака» удалили селезенку

Болельщику «Спартака» Павлу Бодрову, пострадавшему в результате нападения в Белграде после товарищеского матча с «Црвеной Звездой», удалили селезенку. Об этом сообщает RT.

«У Бодрова удалена селезенка, и есть гематома в верхней части почки. Он находится в сознании, но останется в интенсивной терапии. Температура в норме без осложнений», — сказал дежурный врач белградской клиники Бранислав Стефанович.

Также врач сообщил, что другой пострадавший болельщик «Спартака» Максим Бутрин может быть выписан в течение дня. «Он в сознании, может общаться. Гемодинамика стабильная. Состояние под контролем. Сегодня состоится вторая часть операции, но не интенсивная. Возможно, сегодня выпишем», — сказала врач.

Третьего пострадавшего болельщика отпустили сразу после оказания медицинской помощи.

Ранее в воскресенье сообщалось, что три российских фаната получили ножевые ранения после матча «Спартака» в Белграде. Товарищеская встреча с «Црвеной Звездой» прошла 25 марта и завершилась победой сербского клуба со счетом 2:1.