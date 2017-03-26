Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Аризону»

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил шайбу в ворота «Аризоны Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Видео было опубликовано на странице «Вашингтона» в Twitter.

Встреча прошла в ночь на воскресенье, 26 марта, в Вашингтоне и завершилась победой хозяев со счетом 4:1. Овечкин открыл счет, реализовав большинство.

Таким образом, россиянин в 12-й раз подряд забросил не менее 30 шайб за сезон, став третьим таким хоккеистом в истории НХЛ. Лидируют по этому показателю Майк Гартнер и Уэйн Гретцки, забрасывавшие, как минимум, 30 шайб в 15 и 13 сезонах соответственно.

Овечкин выступает за «Вашингтон Кэпиталс» с 2005 года. В текущем сезоне в активе 31-летнего хоккеиста 62 очка в 74 матчах (30 шайб и 32 результативные передачи).