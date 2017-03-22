Овечкин признан третьей звездой дня в НХЛ

Видео: НХЛ / YouTube

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщается на сайте НХЛ.

Во встрече регулярного чемпионата против «Калгари Флэймс» (4:2) он забросил шайбу и сделал две голевые передачи.

Первой звездой стал форвард «Каролина Харрикейнс» Джефф Скиннер, на счету которого две шайбы в матче с «Флорида Пантерс» (4:3). Второй звездой признан нападающий «Оттава Сенаторс» Кайл Туррис, отметившийся дублем во встрече с «Бостон Брюинс» (3:2).