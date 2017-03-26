16-летний сын волейболиста Тетюхина сыграл с отцом в матче ЧР

Олимпийский чемпион в составе сборной России по волейболу Сергей Тетюхин впервые сыграл за «Белогорье» вместе с сыном Павлом в матче чемпионата России с казанским «Зенитом». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Тетюхину-старшему — 41 год, его сыну — 16. Павел, как и отец, выступает на позиции доигровщика. Оба вышли в стартовом составе команды.

Встреча завершилась поражением «Белогорья» со счетом 0:3 (15:25, 22:25, 20:25). После 25 туров национального чемпионата белгородский клуб с 56 очками занимает четвертое место в таблице. «Зенит» лидирует с 73 очками.

Сергей Тетюхин — бывший капитан сборной России. После неудачного выступления на ОИ-2016, где команда не выиграла медалей, Тетюхин завершил карьеру в сборной. В ее составе он завоевал серебро Олимпиады в Сиднее, бронзу на Афинах-2004 и Пекине-2008, а также золотую медаль Игр в Лондоне.

