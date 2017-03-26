Украина поставила России условие участия в «Евровидении»

Россия сможет принять участие в вокальном конкурсе «Евровидение-2017», если заменит Юлию Самойлову представителем, не нарушавшим украинских законов. Как сообщает в воскресенье, 26 марта, РИА Новости, об этом вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил в эфире «Украинского радио».

«Безусловно, мы готовы принять все 43 страны-участницы "Евровидения". В том числе и представителя из России. Россия сама может найти для себя выход из этой ситуации, предложив участника или участницу, который не имеет проблем с украинским законодательством», — отметил он.

Вице-премьер от лица киевской администрации выразил надежду, что Москва данное условие примет. Саму ситуацию вокруг музыкального состязания чиновник назвал российской провокацией. «Мы видим, что провокация с "Евровидением" со стороны России — это лишь небольшое звено в большой цепи провокаций и действий, которые направлены на нагнетание ситуации в Украине», — подчеркнул Кириленко.

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22 марта Служба безопасности Украины запретила российской участнице «Евровидение-2017» Юлии Самойловой въезд в страну из-за того, что та была в Крыму в июне 2015 года. Киев вносит в черный список деятелей культуры, которые посещали полуостров после его присоединения к России.

Представители Европейского вещательного союза, который организует конкурс, предложили девушке принять в нем участие дистанционно, однако на Украине эту идею сочли незаконной.

Первый канал, занимавшийся отбором претендента от России, отказался от дистанционного участия Самойловой и пообещал отправить ее на «Евровидение» в 2018 году.

Полуфиналы «Евровидения-2017» состоятся 9 мая и 11 мая, финал — 13 мая.