Объяснено происхождение гейзеров на спутнике Сатурна

Американские ученые предложили возможное объяснение появления водяных гейзеров на Энцеладе — спутнике Сатурна с подповерхностным океаном. Соответствующий доклад был представлен на 48-й Конференции по лунным и планетным наукам (Техас, США). Кратко о работе ученых сообщает New Scientist.

Специалисты предположили, что менее 100 миллионов лет назад Энцелад в районе южного полюса столкнулся с крупным небесным телом. Это привело к появлению множества трещин на ледяной поверхности спутника, через которые начала поступать вода.

Столкновение пробило 20-километровую толщу льда. Через час после этого трещина могла замерзнуть на глубину около 10 сантиметров. Столкновение не обязательно должно было произойти в районе южного полюса, однако с течением времени место удара переместилось бы к нему. К своим выводам ученые пришли, смоделировав древнюю катастрофу.

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Альтернативные гипотезы, объясняющие наличие гейзеров на Энцеладе, — приливное разогревание луны (в результате ее гравитационного взаимодействия с Сатурном) и наличие внутренних радиоактивных источников.

Энцелад — шестой по размеру спутник Сатурна. Вокруг планеты луна обращается за 32,9 часа. Радиус Энцелада примерно в 25, а масса — в 200 тысяч раз меньше, чем у Земли. Внутри небесного тела есть подледный океан с теплыми источниками. Энцелад, наряду с Европой, спутником Юпитера, а также Марсом, считается одним из наиболее перспективных с точки зрения обнаружения внеземной жизни небесным телом в Солнечной системе.