Жилые комплексы «Шуваловский» и Dominion стали предметом судебных разбирательств

Росреестр требует в суде признать незаконным строительство на землях МГУ на юго-западе Москвы жилых комплексов «Шуваловский» и Dominion — проектов, реализованных компанией «Интеко». В ведомстве подчеркивают, что вуз не представил документальных доказательств, что на этом участке разрешено жилищное строительство, пишет «Коммерсантъ».

На прошлой неделе кассационная инстанция арбитражного суда отправила на новое рассмотрение дело о нецелевом использовании почти 122 гектаров на Ломоносовском проспекте в столичном районе Раменок. Эта земля, принадлежащая РФ, находится в бессрочном пользовании у МГУ. Здесь разрешалось строительство нового комплекса университетских зданий, напоминает газета.

Однако в 2015 году управление Росреестра по Москве обнаружило, что в 2008 году участок был застроен жильем и коммерческой недвижимостью «Интеко», принадлежавшим на тот момент Елене Батуриной (в 2011 году она продала компанию группе БИН). Соответствующее постановление столичного правительства в 2004 году было подписано тогдашним мэром Юрием Лужковым. По условиям контракта застройщик освобождался от создания инженерной инфраструктуры. Взамен «Интеко» профинансировало строительство новой библиотеки и других объектов МГУ.

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В сентябре 2016 года Росреестр потребовал от МГУ устранить нарушения. То есть ведомство фактически признало объекты на спорном участке самовольными постройками и предписало снести их, делают вывод авторы публикации. За неисполнение требований Росреестр составил протокол об административном правонарушении, по которому вузу грозит штраф в размере 1-2 процента от кадастровой стоимости участка, или 300-600 миллионов рублей.

В «Интеко» (выступает третьим лицом в споре) заявили, что удовлетворены решением кассации, так как претензии не имеют под собой достаточного основания. Пресс-служба МГУ за два дня не смогла подготовить комментарии, пишет «Коммерсантъ».

При этом источник издания в Росреестре говорит: МГУ пока не представил документальных доказательств, что на спорном участке возможно жилищное строительство. Между тем как раз это и должны были изучить нижестоящие суды, но проигнорировали, мотивировал апелляционный суд свое решение направить дело на новое рассмотрение.