Более половины россиян поддержали повышение НДФЛ

Больше половины россиян не против умеренного повышения ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ), если вырученные средства будут направлены на повышение будущей пенсии или поддержку здравоохранения. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

«В ситуации выбора между пенсиями и здравоохранением, как возможными статьями, на которые следовало бы потратить дополнительные деньги, собранные за счет повышения ставки НДФЛ, ответ далеко не однозначен: 31 процент опрошенных называют пенсии, 24 процента — здравоохранение, 35 процентов — не поддерживают ни одно из предложений», — говорится в материалах ВЦИОМ.

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Чувствительность к повышению налога фиксируется уже на пороге плюс два процента — при таком снижении дохода в связи с повышением НДФЛ готовы сменить работу и получать на новом месте «серую» зарплату 15 процентов респондентов, отмечается в исследовании. «Психологический предел», после которого чувствительность к повышению ставки практически перестает дифференцироваться, зафиксирован на уровне 10-12 процентов.

Нынешний размер ставки НДФЛ — 13 процентов — смог верно назвать каждый второй опрошенный. При этом 39 процентов россиян не знают, какой процент от их доходов составляет этот налог.

В начале марта стало известно, что Минэкономразвития рассматривает возможность повышения или снижения ставки НДФЛ в зависимости от уровня взносов в систему индивидуального пенсионного капитала. Согласно обсуждаемой инициативе, чем большую часть зарплаты человек откладывает на пенсию, тем ниже у него будет ставка НДФЛ, и наоборот.

22 февраля «Ведомости» сообщили, что Минфин, Минэкономразвития и ЦСР обсудили варианты налогового маневра и сошлись во мнении, что ставку НДФЛ необходимо увеличить.