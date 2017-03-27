Представители игровых видов спорта обменялись идеями по привлечению болельщиков

В издательском доме «Советский спорт» состоялся круглый стол на тему: «Как привлечь болельщиков на трибуны?». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Если вопрос стоит, привлекать ли людей на стадион, ответ "да". Полный стадион дает и атмосферу, и картинку. Мы это видели на матче "Локомотив" — "Спартак". Было приятно видеть так много наших болельщиков. По нашим подсчетам, около 5-6 процентов присутствующих людей никогда не были раньше на стадионе. рассказала Дарья Спивак, директор по маркетингу московского футбольного клуба «Локомотив».

Кроме того опытом поделились генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин, руководитель по спонсорству ХК «Спартак» Роберт Тер-Абрамян и исполнительный директор Союза биатлонистов России Сергей Костин.

В рамках деловой встречи спикеры обменялись друг с другом идеями по увеличению числа болельщиков на стадионах. Кто-то придерживается стандартных подходов, а кто-то ищет новые пути решения данной задачи.