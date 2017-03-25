Игрок сборной России удивился свисту трибун после поражения от Кот-д'Ивуара

Нападающий сборной России и казанского «Рубина» Максим Канунников признался, что не понял, почему болельщики на трибунах стадиона в Краснодаре освистывали российских футболистов в матче с Кот-д'Ивуаром. Его слова в субботу, 25 марта, приводит ТАСС.

«Для меня это, можно сказать, непонятно: команда пропускает на 30-й минуте — и сразу начинают освистывать. Наоборот, болельщики должны дать какой-то импульс, чтобы команда побежала, заиграла. Если посмотреть в Европе — будь то Премьер-лига или пятый дивизион — всегда стадион подгоняет команду, даже если она идет на последнем месте», — заявил Канунников.

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24 марта в товарищеском матче, состоявшемся в Краснодаре, сборная России проиграла команде Кот-д'Ивуара со счетом 0:2. После финального свистка болельщики освистали российских игроков и скандировали в их адрес: «Позор! Позор!»

Следующим соперником россиян станет сборная Бельгии. Товарищеский матч между командами состоится на стадионе «Фишт» в Сочи 28 марта.