Игрок сборной России увидел правильный путь после поражения от Кот-д'Ивуара

Нападающий «Ростова» и сборной России Дмитрий Полоз считает, что национальная команда находится на правильном пути, несмотря на поражение от Кот-д'Ивуара. Слова футболиста приводит «Матч ТВ».

«Нам было тяжело, потому что соперник сел глубоко назад, у нас было не так много зон для получения мяча. Что-то нам удавалось на поле, что-то нет. Думаю, что все равно сборная находится на правильном пути и от матча к матчу должна прибавлять», — рассказал Полоз, отметив, что сборная России контролировала ход встречи с Кот-д'Ивуаром.

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«Мы хорошо контролировали игру в целом. Хорошо сыграли на "стандартах". Соперник создал два момента, забил два гола. Обидно, конечно. Сейчас же все расстроены», — подчеркнул нападающий.

Матч между сборными России и Кот-д'Ивуара состоялся в пятницу, 24 марта, в Краснодаре и завершился поражением хозяев поля со счетом 0:2. После окончания встречи болельщики освистали российских футболистов и скандировали в их адрес : «Позор!»

Следующим соперником национальной команды станут бельгийцы. Встреча состоится 28 марта в Сочи.