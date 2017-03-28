Депутат Госдумы рассказал о взаимодействии с администрацией президента

Формат взаимодействия парламентариев с администрацией президента находится в стадии становления. Такое мнение высказал депутат Госдумы от «Справедливой России» Александр Бурков в беседе с «Лентой.ру» во вторник, 28 марта.

«Этот механизм пока в процессе становления и настройки. В течение весны наладка механизма закончится, и уже в эту избирательную кампанию будет работать», — сказал парламентарий.

По его словам, изменения в основном связаны с кадровыми перестановками в аппарате АП. «Мы испытываем определенный дефицит деловых контактов, в частности, нет человека по взаимодействию с Советом Федерации и с Госдумой», — пояснил Бурков, добавив, что работа по региональной повестке «достаточно оперативная».

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Он также отметил, что «Справедливая Россия» является самодостаточной политической силой. «Можем существовать без внимания администрации президента», — заключил депутат.

27 марта пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал статью в «Ведомостях» о «заморозке» отношений между администрацией президента и народными избранниками. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что АП была и остается абсолютно открытой для всех контактов.

«Вы знаете, что разные партийные дела, фракционные дела, на них специализируется известное подразделение администрации президента, Управление по внутренней политике. И, конечно же, оно открыто и здесь вряд ли можно говорить о каком-то нежелании продолжать интенсивный диалог», — цитирует его газета «Коммерсантъ».