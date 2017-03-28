Зафиксирован рост числа госпитализированных с гриппом россиян

За прошедшую неделю в России увеличилось число пациентов, госпитализированных с симптомами гриппа и ОРВИ. Об этом во вторник, 28 марта, РИА Новости сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«На этой неделе увеличилось на 14 процентов количество госпитализированных больных с диагнозом ОРВИ и грипп. Если на предыдущей неделе доля вирусов гриппа B составляла 75 процентов, то на этой неделе это уже 86,5 процентов», — заметила Попова.

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По ее словам, ситуация будет оставаться напряженной минимум две недели. Несмотря на то что в ряде регионов активность гриппа снижается, уровень заболеваемости остается повышенным за счет детей. Максимально высокие показатели заболеваемости среди школьников наблюдаются в Калмыкии и Кемеровской области.

По данным Минздрава, в 2017 году в России сделали прививки против гриппа более 50 миллионов человек, или почти 40 процентов населения. В связи с этим в министерстве ожидают, что тяжелых осложнений, а также летальных исходов будет меньше, чем в 2016 году.