Скворцова заявила о возможном росте заболеваемости гриппом в январе

В России возможен рост заболеваемости гриппом во второй половине января и в феврале. Об этом заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова, передает во вторник, 11 января Федеральное агентство новостей.

«Мы к этому изначально готовились», — приводит слова Скворцовой ТАСС. Министр отметила, что пик заболеваемости еще не пройден.

По словам главы Минздрава, в России было вакцинировано беспрецедентное число жителей — более 50 миллионов человек, или почти 40 процентов населения. В связи с этим в министерстве ожидают, что тяжелых осложнений, а также летальных исходов будет меньше, чем в прошлом году.