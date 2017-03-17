Песков объяснил отсутствие Медведева на заседании Совбеза

Отсутствие председателя российского правительства Дмитрия Медведева на совещании, которое президент Владимир Путин провел с членами Совета Безопасности, связано с его графиком. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в пятницу, 17 марта, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Он не каждый раз принимает участие (в заседаниях с членами Совбеза — прим. «Ленты.ру»)», — сказал он.

На вопрос о том, связано ли отсутствие премьера с состоянием его здоровья, официальный представитель Кремля отвечать отказался. Он посоветовал журналистам задать его представителям пресс-службы правительства.

По словам Пескова, в пятницу Путин обсудил с постоянными членами Совбеза сирийский вопрос, инициированную Киевом транспортную блокаду Донбасса, а также ситуацию с «дочками» российских банков на Украине. Кроме того, в повестке были социально-экономические вопросы.

14 марта глава государства на совещании с членами правительства рассказал, что премьер-министр заболел гриппом. «Эпидемическая ситуация у нас, вроде как, идет на убыль, тем не менее ситуация пока еще серьезная. Дмитрия Анатольевича не уберегли», — сказал он.