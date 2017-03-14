Путин пожалел больного Медведева

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства рассказал, что премьер-министр Дмитрий Медведев заболел гриппом. Об этом во вторник, 14 марта, сообщает РИА Новости.

«Эпидемическая ситуация у нас, вроде как, идет на убыль, тем не менее, ситуация пока еще серьезная. Дмитрия Анатольевича не уберегли», — сказал глава государства.

По данным агентства, на вторник у Медведева был запланирован ряд мероприятий, в том числе встреча с президентом Армении Сержем Саргсяном.

Кроме того, премьер должен был присутствовать на расширенном выездном заседании думской фракции «Единой России».

В июле 2008 года на заседании правительства с участием владельцев ведущих металлургических предприятий, где обсуждались проблемы отрасли, Владимир Путин (тогда премьер-министр) обратил внимание, что на мероприятие не явился владелец компании «Мечел» — миллиардер Игорь Зюзин.

«Собственника и руководителя "Мечела" Игоря Владимировича Зюзина мы пригласили на совещание, но он вдруг заболел. А меж тем в первом квартале его компания продавала сырье за границу по ценам в два раза ниже рыночных. А маржа где, в виде налогов?» — поинтересовался Путин. После чего он пообещал прислать бизнесмену доктора и «зачистить ситуацию».

Это заявление вызвало рекордное обрушение котировок акций компании: на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) они упали более чем на 30 процентов, а капитализация компании уменьшилась почти на 5 миллиардов долларов, уточняет «Коммерсантъ».