Медведев поведал о возрождении психологии страны-лидера

Россия имеет все возможности для того, чтобы стать одной из ведущих технологических держав мира. Об этом заявил председатель правительства Дмитрий Медведев на заседании инвестиционного форума «Сочи-2017» в понедельник, 27 февраля, передает корреспондент «Ленты.ру».

«У России есть все слагаемые, чтобы стать одной из ведущих технологических стран мира: интеллектуальный потенциал, ресурсы, а главное, что мы смогли за последнее время возродить, — это психология страны-лидера. Лидера, который не раз доказывал, что может делать лучшие в мире продукты», — сказал премьер-министр.

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Он назвал недопустимым то, что талантливые специалисты переезжают за границу, поскольку не видят перспектив для развития карьеры в России. «Экспорт интеллекта» не приносит денег, и возместить его невозможно, подчеркнул Медведев.

«Это не просто расточительно. Это недопустимо по отношению к собственной стране», — резюмировал председатель правительства России.

В начале декабря 2016 года президент России Владимир Путин заявил, что собственные технологии необходимы России для обеспечения своей независимости. Российские лидер отметил, что их развитие «радикально меняет производственные, финансовые, банковские процессы».