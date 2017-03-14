В сети пожелали заболевшему Медведеву здоровья и хорошего настроения

Пользователи сети бурно отреагировали на новость о том, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подхватил грипп.

В Twitter поспешили вспомнить ставшую вирусной фразу премьера с пожеланием здоровья.

«Держись там, хорошего тебе настроения и здоровья!» — написал пользователь под ником @VeteranOMON.

Некоторые предположили, что к болезни Медведева могут быть причастны американские спецслужбы.

О том, что премьер заболел гриппом, на совещании с членами правительства сообщил президент России Владимир Путин. «Эпидемическая ситуация у нас, вроде как, идет на убыль, тем не менее ситуация пока еще серьезная. Дмитрия Анатольевича не уберегли», — сказал глава государства.