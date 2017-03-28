«Советский спорт» опубликовал разговор журналиста в коме с умершим Гимаевым

Газета «Советский спорт» опубликовала разговор, который якобы состоялся у находившегося в коме журналиста Максима Лебедева с умершим советским хоккеистом, тренером и комментатором Сергеем Гимаевым. Издание потом удалило материал по этическим соображениям, однако его автор Дмитрий Пономаренко выложил текст статьи в своем Facebook.

Согласно публикации, на днях Лебедев перенес тяжелейший инфаркт и был погружен в медикаментозную кому, в которой он провел семь часов. Когда журналист очнулся, то попросил ноутбук, чтобы записать все увиденное и услышанное во время сна. Лебедев рассказал свою историю в соцсети 23 марта.

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«Можно сказать, что и свет тот в какой-то мере увидал. Нет, тоннелей не видел вообще никаких. А вот Наильича (отчество Гимаева — Наильевич — прим. «Ленты.ру») видел, и даже основательно пообщался. Тут вы, безусловно, вправе сказать, какой я законченный врун и как заливаю всем баки. Но, честно говоря, сейчас мне реально все равно», — отметил журналист. По его словам, он «занырнул» по дороге в реанимацию, а «вынырнул на какой-то полуавтостоянке-полузаправке». «Не успел ее толком разглядеть — Наильич идет», — констатировал Лебедев, после чего привел следующий диалог:

— Наильич! — говорю. — Ты чего тут делаешь?

— Я-то? — спрашивает в ответ. — Это ты чего тут делаешь?

— Наильич, ты же умер, — говорю. — Тебя уже похоронили.

— Правильно, — говорит. — А ты-то что тут делаешь? Тебе же сюда еще рано.

Дальнейшие события Лебедев вспомнил лишь обрывочно. Он процитировал еще несколько фраз Гимаева, в частности: «Передай всем: тут хоккей есть, хоккея много, он немного другой, но все равно очень классный».

По словам Пономаренко, сейчас его знакомый Максим Лебедев — журналист из Нижнего Новгорода — чувствует себя хорошо.

Комментируя удаление статьи с сайта «Советского спорта», главный редактор газеты Николай Яременко заявил, что это пришлось сделать, поскольку «трэш оказался запредельным». «Я не считаю возможным и этичным, чтобы на сайте издания, которое вверено моему попечению, появлялись интервью с того света», — сказал он радиостанции «Говорит Москва». Яременко подчеркнул, что выпускающий редактор оштрафован, а автору материала разъяснено, почему подобные вещи не могут публиковаться.

Гимаев умер 18 марта на 63-м году жизни.