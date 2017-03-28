SpaceX назвала дату первого старта с повторным использованием ракеты-носителя

Компания SpaceX объявила дату пуска Falcon 9, первая ступень которой уже отправлялась в космос. Старт тяжелой ракеты-носителя с телекоммуникационным многоцелевым спутником SES-10 запланирован на 30 марта, сообщает Engadget.

Отмечается, что компания провела успешные огневые испытания и, соответственно, первая ступень Falcon 9 готова к повторному старту. Прошлый запуск данной ракеты и ее успешная посадка на морскую платформу состоялись в апреле 2016 года. При этом ее повторный пуск был запланирован на май или июнь 2016 года.

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В случае успеха это станет первой в истории орбитальной миссией, которая осуществилась с повторным использованием ступени ракеты-носителя. По словам основателя компании Илона Маска, в SpaceX рассчитывают использовать первую ступень Falcon 9 до 20 раз. Предполагается, что это позволит сильно удешевить запуск ракет.

SpaceX планирует в 2017 году произвести 27 коммерческих и гражданских пусков, а также тестовые старты сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy и корабля Dragon V2.