Серьезно пострадавших в Таиланде российских подростков выписали из больницы

Российских подростков, оказавшихся в коме после ДТП на курорте Паттайя в Таиланде, выписали из больницы. Об этом в четверг, 30 марта, сообщает ТАСС.

Как заявил заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Соснов, брат и сестра в возрасте 14 и 16 лет покинули клинику в Бангкоке, где они находились около месяца.

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«Сейчас детей забрал домой отец, обратно в Паттайю, где они и проживали ранее. Конечно, потребуется еще долгая реабилитация: девочка уже может ходить, ее брат — пока нет», — отметил Соснов.

Лечение обошлось по меньшей мере в 15 тысяч долларов. По словам Соснова, счет удалось оплатить, в том числе, и благодаря сбору средств в интернете. Пожертвования делали как россияне, так и жители Таиланда.

Инцидент с подростками произошел 23 февраля. Брат и сестра ехали на мотороллере в школу, когда на перекрестке их сбил автобус. Согласно данным местной полиции, виновником аварии стал водитель этой машины, проехавший на красный сигнал светофора.