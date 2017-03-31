МИД подверг критике позицию НАТО и Тиллерсона по отношению к России

НАТО в очередной раз ставит свои идеологические догмы выше реальной работы по решению глобальных проблем, и только коренное изменение самой природы этого альянса, безнадежно увязшего в собственном прошлом, может дать шанс на перемены к лучшему в сфере обеспечения европейской безопасности. Такое заявление сделал МИД России, комментируя итоги заседания Совета НАТО на уровне министров иностранных дел.

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Как отметили в ведомстве, объединяющим мотивом для натовцев стал миф о «российской угрозе», клевета о «российской агрессии» и бесконечные заклинания о необходимости ей «коллективно противостоять». Также у МИД вызвала недоумение позиция госсекретаря США Рекса Тиллерсона, заявившего, что НАТО является главным элементом, необходимым для отражения российской агрессии.

В МИД подчеркнули, что альянс упорно продолжает действовать по старым лекалам, когда США и их союзники «зациклились на наращивании своего военного присутствия» на российских рубежах под предлогом необходимости «сдерживания России».

«Фактически нам навязывают конфронтационную парадигму отношений, основанную на логике военного противостояния», — заявили в министерстве, указав на отсутствие признаков готовности альянса вернуться к практическому взаимодействию в сфере общих интересов, в частности, бороться с региональными террористическими угрозами.